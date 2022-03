Ammodernamento rete elettrica, martedì Ventotene resta senza energia

Sull'isola di Ventotene mancherà l'energia elettrica martedì 5 aprile dalle 10 alle 17 per la digitalizzazione degli impianti di produzione e rete elettrica. I lavori di ammodernamento sono terminati e per consentire le necessarie attività di collaudo, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, ha programmato l'interruzione.

«La società raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche» - si legge in una nota di E-Distribuzione.

La società ricorda anche che per segnalazioni è utile contattare 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) dell’utenza riportato nella bolletta elettrica. «Inoltre, è possibile registrarsi a e-Notify (https://www.edistribuzione.it/servizi/Pratiche-e-comunicazioni/e-notify.html), il servizio che consente di ricevere da E-Distribuzione comunicazioni e avvisi tramite sms, email o telegram su interruzioni di corrente per lavori programmati di manutenzione previsti nell'area geografica in cui si trova la propria fornitura, sullo stato di avanzamento delle pratiche o su interventi di tecnici». È possibile, infine, ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it