Un fumetto racconta il primo soccorso, ricavato all'emergenza Coronavirus

Una favola per imparare ad essere un soccorritore e aiutare il prossimo in tempi di crisi. Un fumetto in vendita, con il ricavato del quale si sosterrà l'emergenza Covid 19.

E' la nuova idea di Christian Manzi, infermiere di Latina specializzato nel soccorso ma che da tempo unisce a questo la passione di comunicare il proprio lavoro attraverso la musica e adesso anche il fumetto

«Ho provato a raccontare con una favola il lavoro che faccio tutti i giorni, ovvero cercare di salvare la vita alla gente da una ambulanza. Lo faccio insieme ai colleghi e molti di loro si riuniscono nella mia associazione, la Cse Formazione e Salute - ha detto Manzi - E abbiamo avuto l’idea di scrivere e disegnare una favola che spieghi quanto è bello prendersi cura di sé stessi e degli altri e poter essere pronti a salvare una vita al momento giusto».

Un progetto nato già diversi mesi fa, ma quando è arrivato il Covid-2019 «abbiamo subito pensato che poteva diventare un modo per aiutare il prossimo, così abbiamo deciso di donare parte del ricavato all’aiuto diretto delle famiglie in difficoltà»

Per acquistare una copia del fumetto si può chiamare il 339174 2584

