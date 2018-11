Investita sulle strisce pedonali in centro a Fondi, grave una donna

FONDI - È ricoverata al Santa Maria Goretti di Latina la donna che questa mattina è stata investita in Corso Italia a Fondi.



La signora, una 69enne del posto, stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un’utilitaria Toyota.

Tempestivo l’intervento di un’ambulanza dell’Ares ma, poco dopo l’arrivo presso l’ospedale di Fondi, i medici hanno ritenuto opportuno trasferire la donna, le cui condizioni sono sembrate più gravi del previsto, a Latina.



La dinamica dell'incidente è al vaglio della Municipale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del comando di via Occorsio la conducente della Toyota, una donna del posto, avrebbe visto il pedone solo all'ultimo istante senza fare in tempo a frenare.