Elicottero del 118 bloccato dal maltempo, Aeronautica soccorre un uomo a Ponza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato necessario l'intervento di un elicottero HH-139 dell’Aeronautica militare a Ponza, per il soccorso di un uomo di 75 anni con una frattura di femore che aveva bisogno di trasporto urgente in ospedaleL’elicottero è stato allertato a causa delle difficili condizioni meteorologiche ed è uno di quelli sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di trasporti. Il mezzo in dotazione all'Ares 118 non poteva alzarsi in volo e così dalla base militare di Pratica di Mare, sede dell’85° Centro SAR (Search and rescue) del 15° Stormo, è partito quello dell'Aeronautica. Giunto al "Comani" di Latina ha imbarcato l’equipe medica e quindi raggiunto Ponza.L’elicottero ha fatto poi ritorno sull’aeroporto militare di Latina, sede della scuola di volo del 70° Stormo, e il paziente è stato quindi trasferito in ambulanza presso l’ospedale "Santa Maria Goretti" .