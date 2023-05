Elezioni, affluenza in calo anche a Terracina

Anche a Terracina via alla resa dei conti elettorale per le comunali, che metterà fine all’ultimo periodo di commissariamento. Con la chiusura delle urne alle 15, nelle 45 sezioni cittadine è progressivamente iniziato lo scrutinio che, al netto di un eventuale ballottaggio, sancirà il nome del nuovo sindaco.

Una sfida a cinque: in campo Fabrizio Di Sauro (appoggiato da Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Terracina Rinasce); Alessandro Di Tommaso (lista Di Tommaso sindaco); Massimiliano Cesare Fornari (Forza & Coraggio); Francesco Giannetti (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e lista Giannetti sindaco); Gabriele Subiaco (Europa Verde).

Per quanto riguarda i dati, il primo disponibile riguarda l’affluenza, come da previsioni in calo quasi dappertutto. Numeri indicativi: è andato a votare solo il 56,53% degli aventi diritto, a fronte del 64,64% della tornata del 2020.