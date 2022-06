Elezioni a Sabaudia, la sfida tra Mosca e Lucci. Affluenza alle 12 al 15,9%

E' in corso il ballottaggio tra Alberto Mosca e Maurizio Lucci per la poltrona di sindaco di Sabaudia. Alle ore 12 l'affluenza era al 15,94%, contro il 20,22% del primo turno di due settimane fa.

Sarà possibile recarsi ai seggi fino alle 23 dopodiché inizierà lo spoglio che dovrebbe essere molto veloce dato che la scheda è unica.

La sfida è tra Alberto Mosca, candidato di Forza Italia, Udc, Azione, Scegli Sabaudia e Città Nuova e Maurizio Lucci, candidato di Lucci Sindaco, Obbiettivo in Comune e Coraggio Italia.

Al primo turno Mosca ha ottenuto 2.683 voti pari al 30.58% mentre Lucci ha totalizzato 2.133 voti equivalenti al 24.31%. La distanza tra i due, di 550 voti, non è abissale e tutto può accadere. Considerando anche che al primo turno ha votato il 59.51% degli aventi diritto: oltre l'8% in meno rispetto alle amministrative precedenti.

I cittadini dovranno scegliere tra il generale dei carabinieri in pensione Alberto Mosca, alla sua prima esperienza in politica e Maurizio Lucci che è entrato in consiglio comunale per la prima volta nel 1978, ha rivestito più volte la carica di Assessore, è stato vicesindaco e sindaco dal giugno del 2009 al novembre del 2012 e poi dal maggio del 2013 al giugno 2016.