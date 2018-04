Elezioni Rsu alla Asl, vince la Cisl che conquista 12 dei 33 seggi. Gli eletti

La sontuosa villa di Pasquale Maietta, in via Nascosa (ora sotto sequestro), è un esempio tipico di riciclaggio di denaro. Secondo gli investigatori, infatti, Pietro Palombi (collaboratore di...

Paura questo pomeriggio in via Piave per un'auto che ha preso fuoco mentre era in marcia. Intorno alle 15 una squadra di vigili del fuoco è intervenuta in via Piave, dove era stato...