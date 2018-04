Elezioni Rsu alla Asl, vince la Cisl che conquista 12 dei 33 seggi disponibili

Una partecipazione del 79,1% (2015 votanti su 2534 aventi diritto) e la vittoria della Cisl nelle elezioni per la Rsu, la rappresentanza sindacale unitaria della Asl di Latina. Si votava per il comparto, quindi tutto il personale esclusi i medici.



Al termine di una campagna che non ha risparmiato veleni e mentre gli scrutini vanno ancora definendosi per quanto attiene alle preferenze, è ormai certo il quadro dei 33 seggi da assegnare. Alla Cisl ne andranno 12, mentre 7 sono quelli destinati alla Uil, 5 al Nursind, 4 alla Fsi, 3 alla Cgil, 1 alla Fials e 1 all'Unione sindacale di base-Usb.



I risultati saranno ufficializzati solo nel tardo pomeriggio di oggi, quando si conosceranno anche i nomi degli eletti.

Venerdì 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:43



© RIPRODUZIONE RISERVATA