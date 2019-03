Sono cinque le liste presentate questa mattina entro le dodici per le elezioni del consilgio provinciale di Latina. Tutto come previsto. In corsa le liste di Forza Italia, Pd, Fratelli d'Italia, Lega, Civiche pontine. La commissione elettorale si riunirà mercoledì per la verifica delle liste. Le elezioni sono fissate per il 31 marzo prossimo © RIPRODUZIONE RISERVATA