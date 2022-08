Martedì 23 Agosto 2022, 10:06 - Ultimo aggiornamento: 10:13

Uscenti ricandidati nel centrodestra, figure nuove e giovani per il terzo polo, come anche per Europa Verde-Sinistra italiana. Ieri è scaduto il termine per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni politiche del 25 settembre e i partiti si sono affrettati a chiudere la scelta. Il primo ad ufficializzare le scelte era stato il Pd, ieri il quadro è stato completato da tutti gli altri partiti. Pochi, forse pochissimi i pontini che hanno la certezza dell'elezione. Anche tra gli uscenti. Hanno strappato al massimo posizioni che avranno bisogno di vedere i capilista optare per l'elezione in un altro dei collegi dove sono stati candidati.

LEGA

Quasi certa, ormai, la rielezione di Claudio Durigon. Dopo che la Lega aveva già ufficializzato nella giornata di venerdì i propri candidati nei collegi uninominali, che vedono il pontino Durigon al Senato nell'uninominale Lazio 2 (su Viterbo), ieri sono arrivati i nomi pontini per il plurinominale che vedono lo stesso Durigon anche nel collegio Senato Lazio 2 (nelle quattro province), dove è capolista, seguito da Giulia Bongiorno. Alla Camera Lazio 2-sud (Latina e Frosinone), i nomi sono quelli dei consiglieri comunali del capoluogo, Giovanna Miele, seconda dietro il capolista, l'editore Antonio Angelucci, e Vincenzo Valletta, terzo.

FI, FAZZONE E MITRANO

Forza Italia riconferma la candidatura di Claudio Fazzone, uscente da Palazzo Madama, al Senato, nell'uninominale Lazio 2, mentre il plurinominale vedrà in ordine Silvio Berlusconi, Anna Maria Bernini, Maurizio Gasparri e Emanuela Mari (coordinatrice regionale di Azzurro Donna). Oltre a Fazzone, l'altro candidato pontino di FI sarà Cosimino Mitrano, già sindaco di Gaeta, candidato in una posizione non facilissima, terzo al plurinominale della Camera, dietro Paolo Barelli e Patrizia Marrocco.

FDI, CALANDRINI AL SENATO

Fratelli d'Italia ricandida al Senato Nicola Calandrini, al plurinominale del Lazio, ma in terza posizione, non agevole, dietro Andrea Augello e Isabella Rauti. Nel collegio di Latina uninominale alla Camera, che quattro anni e mezzo fa elesse la leader Giorgia Meloni, questa volta ci sarà Chiara Colosimo, consigliera regionale del Lazio. Nel plurinominale della Camera, che vede capolista Francesco Lollobrigida, ci sarà una candidata pontina, ma in quarta posizione, Maurizia Barboni, consigliera comunale a Terracina; un'altra pontina, Sara Kelany di Sperlonga, è invece candidata fuori regione. In base alle indiscrezioni, dopo la chiusura delle liste, si apprende come probabile la candidatura, alle prossime regionali, del vice coordinatore regionale di FdI, Enrico Tiero. «Ringrazio Giorgia Meloni e il partito per avermi scelto a rappresentare FdI con una candidatura in una ottima posizione, che va a ripagare il grande lavoro svolto in Senato - commenta Calandrini - la posizione numero tre nel collegio è un segnale di grande attenzione perché mi pone dopo due nomi illustri quali il capolista Andrea Augello e Isabella Rauti. Anche la candidatura di Maurizia Barboni rappresenta un ulteriore elemento di attenzione e considerazione per il lavoro svolto a livello provinciale. Infine, esprimo soddisfazione per la candidatura (fuori dalla Regione Lazio) di un'altra esponente del nostro territorio, Sara Kelany».

IL TERZO POLO

Italia Viva e Azione, per il terzo polo, candidano Tiziano Lauri, 31enne ex assessore all'Ambiente nella giunta dell'ex sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi, dimessosi a dicembre 2021, due mesi prima che l'amministrazione fosse travolta da indagini giudiziarie. L'altro nome pontino è quello della 35enne Elisa Venturo, vice sindaco, nonché assessore all'Ambiente, di Minturno, amministrazione guidata da Gerardo Stefanelli, che è anche presidente della Provincia. Il primo sarà candidato alla Camera nel collegio plurinominale di Latina Nord, e la seconda nel Latina-Frosinone. «La linea è quella di dare spazio agli amministratori locali - commenta Stefanelli - in una provincia che ha sempre visto la presenza di un'area moderata, oggi al governo in tante città, all'interno delle amministrazioni civiche. La cornice europea di questo progetto è quella del gruppo Renew Europe, terza forza del Parlamento europeo e nei prossimi mesi il banco di prova nazionale sarà la costruzione stabile di un partito italiano corrispondente a questa forza».

EUROPA VERDE

Nella coalizione Europa Verde-Sinistra italiana, la capolista per il collegio Latina-Frosinone alla Camera sarà Federica Di Sarcina di Gaeta, responsabile del locale circolo, nonché docente di European union politics presso programmi universitari americani in Italia; sarà seguita in lista da Sergio Ulgiati di Latina, docente universitario a Napoli e a Pechino e da Sara Cinquegranelli di San Felice Circeo, attiva da tempo in politica e nel sociale.

PD CON I GIOVANI

Già comunicati nei giorni scorsi, invece, i candidati pontini del Pd, che vedono Rita Visini, ex assessore nella prima giunta regionale di Nicola Zingaretti, per il collegio uninominale della Camera, diviso tra le province di Latina e Frosinone; Tommaso Malandruccolo, attuale candidato consigliere comunale di Latina alle prossime elezioni amministrative in 22 sezioni del 4 settembre, eletto una prima volta un anno fa nella lista del Pd a supporto della candidatura a sindaco di Damiano Coletta, è inserito nel collegio uninominale della Camera di Latina; Stefano Vanzini, già segretario dei Giovani democratici di Latina, è nel plurinominale della Camera Frosinone-Latina insieme a Matteo Orfini, Stefania Martini, Valeria Gangemi.

M5S

Nel M5S tre sono i candidati pontini, più uno. Alla Camera si candidano il consigliere comunale (ora decaduto), Gianluca Bono, e l'ex candidata consigliera comunale, Federica Lauretti: supplente sarà invece l'ex consigliera comunale, Maria Grazia Ciolfi. Al Senato invece si candida Adriana Calì, formalmente dei Castelli Romani, ma che a Latina, nel primo pezzo della seconda consiliatura di Damiano Coletta, è stata assessore all'Ambiente.

GLI OUTSIDER

Gina Lollobrigida, una delle più grandi attrici della storia del cinema italiano, sarà candidata a Latina, nel collegio uninominale del Senato che fa riferimento alle altre province del Lazio eccettuata Roma, per il partito Italia Sovrana e popolare di Marco Rizzo e l'ex pm Antonio Ingroia; accanto a lei nel plurinominale del Senato Lazio 2 c'è anche l'ex presidente deill'Ordine dei commercialisti Efrem Romagnoli,, attuale consigliere della Camera di commercio.

LA PACIFICO IN CORSA

Candidata con Noi democratici, nell0ambito della coalizione di centrodestra, anche la senatrice uscente Marinella Pacifico: corre per il Senato nel collegio Lazio 2 nel plurinominale come capolista