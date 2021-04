Elezioni, nasce la lista "Latina futura" a sostegno del sindaco Coletta

Si chiamerà "Latina futura", sarà a sostegno del sindaco uscente Damiano Coletta e sarà «un contenitore politico di natura riformista, ambientalista, progressista, civica». A darne notizia - dopo diversi incontri con le diverse componenti che sostengono la ricandidatura di Coletta - sono i segretari provinciale e comunale del Partito socialista, Antonio Melis e Francesca Forcina.

Il 4 maggio a Latina ci sarà la prima riunione operativa della cabina di regia del nuovo gruppo politico. «Questa nuova proposta di idee e di programmi per la città di Latina vede la presenza di molte componenti che non si rivedono nella linea guida del Pd - dicono i segretari - e puó dare casa ai molti moderati o delusi, oppure soltanto in attesa di una prospettiva chiara e diversa, una terza via oltre Lbc e Pd del campo largo ipotizzato dal sindaco Coletta. Questa nuova lista sará rappresentativa dei molti tessuti cittadini, con una maggiore attenzione al mondo associativo e civile».

