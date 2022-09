Elezioni Latina, nuova riunione della commissione elettorale: si decide se ci sarà o no il ballottaggio. Coletta "congelato"

La commissione elettorale sta valutando la complicata situaizone del voto "bis" a Latina. Per adesso non è stata adottata alcuna decisione sulla convalida del voto, né sull'elezione di Damiano Coletta. Il punto da chiarire è se il ballottaggio di ottobre 2021 che consegnò la vittoria a Coletta va considerato valido oppure no. Nel secondo caso si dovrebbe tornare alle urne per decidere chi sarà il sindaco tra Coletta e Zaccheo.

Coletta: «Ora al lavoro. Mi sfiduciano? Vincerò per la quarta volta»

Nuovo colpo di scena a Latina

La commisisone non ha ancora deciso. Probabile una richiesta di chiarimenti al Tar che dispose il nuovo voto nelle 22 sezioni dove si registrarono delle irregolarità. La commisisone potrebbe però agire anche in due altri modi: proclamare sindaco Coletta ritenendo valido il ballottaggio del 2021 oppure inviare la convalida del voto "bis" alla Prefettura senza proclamare il nuovo sindaco. Una situazione estremamente complessa, senza nessun precedente a livello nazionale.