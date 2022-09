Elezioni a Latina, Damiano Coletta resta sindaco

Dopo una lunga notte di scrutinio, con operazioni piuttosto lente, i dati ancora ufficiosi confermano la vittoria del sindaco decaduto dopo la sentenza del Tar.

Vincenzo Zaccheo non è riuscito a superare il 50% necessario per vincere al primo turno, per una manciata di voti. Sono in corso le ultime operazioni di scrutinio.

Il voto ha interessato le 22 sezioni annullate dalla sentenza del Tar.

Coletta esulta: "Abbiamo battuto la destra per la terza volta. Le riflessioni politiche, le analisi che saranno necessarie le rimandiamo a dopo...".

«Alla fine abbiamo fatto un mezzo miracolo» commenta Coletta. «Mi stanno chiamando da tutta Italia, nel momento in cui la destra vola nei sondaggi delle politiche Latina ha resistito. Le vittorie al novantesimo sono le più belle» aggiunge con l'immancabile riferimento al calcio per lui che ha un passato da calciatore professionista».

La nottata è stata particolarmente complessa, con un testa a testa che fino alla fine non ha consentito di ottenere una lettura chiara del risultato.

(Articolo in aggiornamento)