Elezioni a Latina, Coletta stringe il patto con i movimenti giovanili per una politica sana

Con il sostegno dei giovani, la ricandidatura di Damiano Coletta alla carica di sindaco di Latina si rafforza. In questi giorni il primo cittadino si è incontrato con numerosi ragazzi, condividendo principi di democrazia e legalità. Un appello reciproco per una politica sana, in vista delle prossime lezioni amministrative del capoluogo pontino.

“Le loro idee e la loro voglia di fare sono motivo di orgoglio per la nostra città – ha affermato Coletta – Ho visto tanta partecipazione, tanta presenza, e questo mi ha fatto molto piacere perché è segno della volontà dei giovani di Latina di essere attivi. Il loro contributo politico è importante, per l'energia e per la visione che sanno trasmettere, per la capacità di guardare all'orizzonte. Questo è il momento in cui Latina può essere fortificata nel guardare avanti, e non può prescindere dal contributo dei suoi ragazzi e ragazze”. Il sindaco ha spiegato che al parco Evergreen si è dibattuto di diritti civili e sociali emersi con la pandemia e di Latina città dei giovani, così come di centenario. “La Latina del futuro – ha commentato il sindaco - è dei giovani e con loro dobbiamo preparare le basi per la città che vogliamo vedere nei prossimi anni”.

Anche la capogruppo LBC in consiglio comunale Valeria Campagna, che è anche presidente della commissione Politiche giovanili e tra i coordinatori del movimento giovanile insieme a Francesco Pannone (Movimento Giovanile della Sinistra, Articolo Uno) e Leonardo Majocchi (Giovani Democratici, Pd) intorno alla candidatura di Damiano Coletta, è entusiasta degli incontri di questi giorni: “Ieri è stato un bellissimo momento di confronto fra i giovani e le realtà giovanili della città che sostengono la candidatura del sindaco Coletta. Sono contenta perché abbiamo ripreso ad incontrarci dal vivo e c’è stata un’ampia partecipazione, perché sono tantissime le ragazze e i ragazzi che vogliono essere protagonisti attivi della politica cittadina”. La giovane consigliera ha parlato di idee e proposte concrete per la città: “Vogliamo che le istanze dei giovani abbiano un peso nei luoghi decisionali, perché oggi con la nostra prospettiva possiamo influenzare la costruzione della città che vogliamo. Una città universitaria, europea, sostenibile, digitale, a misura di giovane”.

