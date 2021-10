Elezioni, chiuse le ultime due sezioni. Coletta recupera al 35,66%, Zaccheo scende al 48,30%

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 18:03

La sezione 21 e la sezione 46 di Latina hanno chiuso i conteggi per il sindaco di Latina, e ora le sezioni sono complete, 116 su 116. Damiano Coletta (Lbc e Pd) sale al 35,66% dal precedente 35,48%, mentre Vincenzo Zaccheo (centrodestra) scende dal precedente 48,46% all’attuale 48,30%.

5,11% per Annalisa Muzio; 3,33% per Antonio Bottoni; 3,28% per Gianluca Bono; 3,16% per Nicoletta Zuliani. 0,66% per Sergio Sciaudone; 0,36% per Andrea Ambrosetti; chiude Tonino Mancino con lo 0,15%. Le due sezioni erano rimaste bloccate dalla fine delle operazioni di voto, quando presidenti e scrutatori si erano arresi, e da due giorni il conteggio era passato nelle mani della commissione elettorale. Ancora non definitivo però il conteggio delle preferenze per i candidati consiglieri.