Elezioni, in provincia di Latina affluenza al 18,24% alle ore 12. Al liceo artistico si vota a lume di candela

Seggi aperti da stamani alle 7 per le elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Disagi al liceo Artistico di Latina, a causa di un black out, che ha lasciato senza elettricità la scuola sede di seggi elettorali. In un'aula sono state accese delle candele per correre ai ripari in attesa del ripristino.

Alle 12 l'affluenza media nei 33 comuni della provincia di Latina è stata del 18,24% contro il 17,78% delle precedenti elezioni alla stessa ora.

Questi i dati comune per comune forniti dal ministero dell'Interno.