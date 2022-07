I nodi delle elezioni a Latina, ecco tutte le sezioni in cui si dovrà votare

La sentenza del Consiglio di Stato ha sancito definitivamente che nel capoluogo si dovrà votare di nuovo in 22 sezioni su 116 ma ci sono molte cose che devono ancora essere chiarite. La prima e la più evidente è questa: servirà un nuovo ballottaggio laddove anche questa volta nessuno dei due candidati arriverà al 50,01% dei voti? In molti dicono di sì, ma c'è anche chi sostiene che se non cambia nella sostanza il risultato del primo turno dell'ottobre scorso resta valido quel ballottaggio.

Un'altra domanda è relativa alla data della tornata elettorale: prefettura e Corte d'Appello hanno fissato al momento la data del 4 settembre prossimo, prima data utile per restare nel termine dei 60 giorni dalla sentenza fissato dalla normativa. Ma nel frattempo sono state sciolte le Camere e indette le elezioni politiche e dunque il voto di Latina potrebbe slittare al 25, uniformandosi alle politiche? Anche qui i pareri sono discordi.

Terza domanda: cosa accadrà nella sezione 73, ovvero il seggio speciale dell'Icot dove ad ottobre votarono 24 ricoverati? Facendo votare chi sarà ricoverato a inizio settembre si corre il rischio di far votare due volte chi ad ottobre scorso ha votato in altre sezioni, o piuttosto potranno tornare a votare solo quelli che risultano ricoverati nove mesi fa? Altro dubbio che qualcuno ha sollevato: chi ha compiuto 18 anni nel frattempo, potrà votare o restano valide le date del primo turno dell'ottobre scorso?

LE 22 SEZIONI AL VOTO:

24 - SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA ALDO MORO - PZA ALDO MORO - 04100 LATINA LT"

40 - ISTITUTO PROFESSIONALE "EINAUDI" - PIAZZA MANUZIO A. - 04100 LATINA LT

44 - ISTITUTO PROFESSIONALE "EINAUDI" - PZA MANUZIO A. - 04100 LATINA LT

60 - SCUOLA ELEMENTARE BORGO ISONZO - BORGO ISONZO - 04100 LATINA LT

64 - SCUOLA ELEMENTARE BORGO SAN MICHELE - FRAZIONE SAN MICHELE - 04100 LATINA LT

68 - SCUOLA ELEMENTARE CHIESUOLA - FRAZIONE CHIESUOLA -

04100 LATINA LT"

69 - SCUOLA ELEMENTARE CHIESUOLA - FRAZIONE CHIESUOLA - 04100 LATINA LT"

73 (Ospedale) - CLINICA I.C.O.T. - VIA FAGGIANA F. - 04100 LATINA LT 73 - CLINICA I.C.O.T. - SEGGIO SPECIALE C/O CLINICA I.C.O.T. -

75 - SCUOLA MEDIA STATALE "A. MANUZIO" LATINA SCALO - VIA DELL'OLEANDRO - 04100 LATINA LT

76 - SCUOLA MEDIA STATALE "A. MANUZIO" LATINA SCALO - VIA DELL'OLEANDRO - 04100 LATINA LT

81 - SCUOLA MEDIA STATALE "PRAMPOLINI" BORGO PODGORA - BORGO PODGORA - 04100 LATINA LT

83 - SCUOLA ELEMENTARE BORGO MONTELLO - STRADA FOSSETTO -

04100 LATINA LT"

85 - SCUOLA ELEMENTARE BORGO BAINSIZZA - BORGO BAINSIZZA -

04100 LATINA LT"

86 - SCUOLA ELEMENTARE BORGO S. MARIA - BORGO SANTA MARIA -

04100 LATINA LT"

94 - SCUOLA MATERNA LARGO CIMAROSA - LARGO CIMAROSA D. -

04100 LATINA LT"

95 - SCUOLA MEDIA STATALE ""L. DA VINCI"" - VIALE DE CHIRICO G. -

04100 LATINA LT"

98 - SCUOLA MEDIA STATALE ""DON MILANI"" - VIA FRANCESCO CILEA -

04100 LATINA LT"

103 - SCUOLA MEDIA STATALE ""A. VOLTA"" - VIA BOTTICELLI SANDRO -

04100 LATINA LT"

106 - SCUOLA ELEMENTARE BORGO PIAVE - BORGO PIAVE - 04100 LATINA LT

107 - SCUOLA ELEMENTARE BORGO ISONZO - BORGO ISONZO - 04100 LATINA LT

109 - SCUOLA MEDIA STATALE "A. MANUZIO" LATINA SCALO - VIA DELL'OLEANDRO - 04100 LATINA LT

110 - SCUOLA MEDIA STATALE "V. FABIANO" BORGO SABOTINO - BORGO SABOTINO - 04100 LATINA LT