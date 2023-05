Elezioni 2023 a Latina, risultati in diretta

Risultati in diretta e video live sulla pagina Facebook del Messaggero Latina

I seggi elettorali resteranno aperti fino alle 15, poi inizierà la fase dello scrutinio negli otto comuni pontini al voto: Latina, Aprilia, Terracina, e i più piccoli Bassiano, Campodimele, Lenola, Roccagorga e Sonnino.

Per i tre Comuni al di sopra dei 15mila abitanti, ovvero per Latina, Aprilia e Terracina, l'eventuale turno di ballottaggio è fissato per il 28 e 29 maggio. A Latina però è di fatto un turno secco visto che ci sono solo due candidati: Matilde Celentano e Damiano Coletta.

Il capoluogo è attualmente commissariato (come anche Terracina e Roccagorga), dopo il caos politico degli ultimi anni.

Nel 2021, la seconda elezione a sindaco di Damiano Coletta, ma con l'anatra zoppa, ovvero con un Consiglio a maggioranza di centrodestra, cui seguì una fase di accordo con FI e Fare Latina, ma di difficile gestione politica. Poi i ricorsi contro il risultato del primo turno, e un primo commissariamento in estate. Di nuovo il voto, il 4 settembre 2022, in 22 sezioni su 116, nuovamente vinto da Coletta. Infine, il 28 settembre, le dimissioni dei consiglieri di centrodestra, la caduta del Consiglio, il nuovo insediamento del commissario Carmine Valente.

Ora le elezioni amministrative per dare alla città una nuova guida con sindaco e Consiglio comunale.