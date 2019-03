Elezioni, il nuovo consiglio provinciale di Latina: vittoria per Forza Italia

E' stato eletto il nuovo consiglio provinciale di Latina, con il voto di "secondo livello" riservato cioè a sindaci e altri eletti nei Comuni. Al termine dello scrutinio vittoria di Forza Italia che conquista 4 dei 12 seggi a disposizione, aumentando di un consigliere il suo gruppo rispetto all'assemblea uscente. Confermano i tre eletti, invece, le Civiche pontine tra le quali arriva in Provincia il sindaco di Aprilia, Antonio Terra. Perde un consigliere il Pd che passa da 3 a 2. Elegge due rappresentanti, invece, Fratelli d'Italia che porta in via Costa il sindaco di Cisterna, Mauro Carturan. Per la Lega un solo seggio.



Presidente resta Carlo Medici (Pd) che ha di fronte ancora due anni di mandato ma ora farà più fatica a trovare una maggioranza. © RIPRODUZIONE RISERVATA