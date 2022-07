Sabato 16 Luglio 2022, 10:33

Chi presenta interrogazioni, chi attende l'esito del Consiglio di Stato, chi si appella agli altri candidato sindaco e alle altre liste civiche, chi è già sul territorio comunale per la rinnovata campagna elettorale. In attesa del 26 luglio, giorno in cui il Consiglio di Stato deciderà intanto sulla sospensiva, richiesta dal sindaco decaduto, Damiano Coletta, della sentenza del Tar che ha annullato le elezioni del 4 ottobre in 22 sezioni, la politica pontina è in subbuglio.

INTERROGAZIONE

«A prescindere da chi fosse in vantaggio e chi no, è importante accertare le responsabilità di questi episodi e individuare chi ha sbagliato, come ciò è potuto accadere, e chi ne ha tratto vantaggio»: Nicola Calandrini, senatore di FdI, ha annunciato così di avere depositato l'interrogazione al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, annunciata nei giorni scorsi. In questa, afferma l'esponente del partito di Giorgia Meloni, «ho evidenziato al Ministro dell'Interno quanto documentato dalla magistratura, e cioè che in alcuni casi non c'è corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate. Questo potrebbe avere comportato, secondo la giustizia amministrativa, il verificarsi del fenomeno della scheda ballerina. In almeno 4 sezioni, sulle 22 che andranno a votare, il Tar parla di episodi eclatanti. Tutto questo potrebbe aver alterato l'esito del voto, in un contesto in cui il candidato sindaco del centrodestra ha mancato di poco il raggiungimento della maggioranza necessaria per aggiudicarsi la vittoria al primo turno. Chiedo pertanto al ministro Larmogese di fare quanto è nelle sue competenze per verificare i fatti avvenuti a Latina». «Bisogna avere rispetto di chi è chiamato a giudicare, non commento», è la risposta del sindaco, attualmente decaduto, Damiano Coletta.

ACQUALATINA

Prosegue intanto l'attività amministrativa del commissario prefettizio del Comune di Latina, Carmine Valente che ieri, rendo noto Acqualatina, ha incontrato il presidente della società che gestisce il servizio idrico nell'Ato4: «L'incontro è stato caratterizzato dal più ampio spirito di collaborazione da ambo le parti, e ha costituito un primo confronto sui temi che potranno richiedere la collaborazione tra Acqualatina e il Comune capoluogo», afferma una nota della società.

APPELLI ALLE LISTE

In vista dell'ipotetica e plausibile data delle elezioni, il 4 settembre a meno di diversi pronunciamenti del Consiglio di Stato, i partiti cercano di comprendere il ruolo degli altri ex candidati sindaco, Annalisa Muzio, Gianluca Bono (entrati in Consiglio comunale), Nicoletta Zuliani, Antonio Bottoni, Sergio Sciaudone, Andrea Ambrosetti, Antonio Mancino. Tutti rientrano in gioco, e faranno la propria campagna elettorale, ma ovviamente ciascuno si farà i propri conti, di quanto possano guadagnare o meno in quelle 22 sezioni al voto, in cui lo scontro principale sarà tra Damiano Coletta e Vincenzo Zaccheo. Annalisa Muzio e Gianluca Bono, entrati in Consiglio comunale, dovranno mantenere, se non incrementare ulteriormente il loro risultato. Ma altrettanto potrebbero fare Nicoletta Zuliani e Antonio Bottoni, che hanno sfiorato di poco l'ingresso in aula quali candidati sindaco non eletti. Con una particolarità: Antonio Bottoni è in FdI, partito della coalizione di Zaccheo, dal novembre 2021 e, da giugno, è stato nominato responsabile del dipartimento Politiche sociali e difesa dei consumatori del partito della Meloni.