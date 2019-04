Elezioni europee: il vescovo di Latina incontra sindaci, imprenditori e sindacalisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vescovo di Latina, Mariano Crociata, ha incontrato i sindaci e i vertici delle organizzazioni di categoria e sindacali rientranti nella diocesi pontina, nell’ambito delle relazioni istituzionali tenute negli anni dai vescovi pontini. Quest’anno, come tema di riflessione, è stato scelto di presentare «Ricostruire comunità in Europa», la Dichiarazione dei Vescovi della Commissione delle conferenze episcopali dell’Unione Europea, in vista delle elezioni europee del 2019. Il documento è stato presentato dal giornalista di Avvenire Vincenzo Rosario Spagnolo, poi è seguito un momento di discussione durante il quale i partecipanti hanno espresso le loro considerazioni, esperienze e auspici circa il rapporto tra il territorio pontino e l’Unione europea.Monsignor Crociata ha spiegato: «Prendiamo sempre più coscienza del carattere inedito di queste elezioni europee che segnano un passaggio chiave nell’evoluzione dell’Unione europea. Per questo la partecipazione è destinata ad avere un peso determinante per il futuro. Dovremmo, un po’ tutti, capire di più che tutte le questioni che toccano la nostra vita sociale, locale e nazionale hanno un legame e un’implicazione con le dinamiche europee. L’incontro svolto vuol essere un contributo a questa presa di coscienza in chi riveste le maggiori responsabilità nella gestione sociale del territorio».Al termine dell’incontro, sempre il Vescovo, ha rivolto un particolare ringraziamento ai presenti, circa quaranta persone, per aver accettato e fattivamente partecipato all’incontro che per la forma organizzativa ha segnato una novità nella prassi di questo evento.