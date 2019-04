Elezioni europee, il sindaco di Latina non si candida. Coletta: «Ho declinato l'invito»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sindaco di Latina e Presidente di "Latina bene comune", Damiano Coletta, ha scelto di declinare l'invito ricevuto da Italia in Comune a candidarsi alle prossime elezioni europee. «Sono lusingato della proposta che ho ricevuto da Italia in Comune ma ho gentilmente declinato l'invito a candidarmi alle prossime europee - ha detto il primo cittadino di Latina -. Nel 2016 sono stato eletto per fare il Sindaco della mia città. In questo momento e fino a quando avrò questa responsabilità è giusto che la mia mente e il mio cuore siano soltanto per Latina e per i miei concittadini. Nello stesso tempo rispetto e comprendo le scelte dei colleghi di Italia in Comune, che come me vengono tutti dal civismo. Sono sicuro che non faranno fatica a comprendere il perché di questa mia decisione».Dal movimento Lbc l'apprezzamento per la scelta: «Siamo orgogliosi. Amare profondamente la propria città, vuol dire anteporre il bene comune e gli impegni presi alla propria carriera politica».