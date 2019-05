Elezioni europee: i pontini al voto. Sei i candidati che da Latina cercano la via di Stasburgo

Ultimo aggiornamento: 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Provincia di Latina al voto domani, dalle 7 alle 23, per le elezioni europee e per il rinnovo di sette Comuni (Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Sermoneta, Spigno Saturnia). Per le europee, sono chiamati alle urne 459.413 elettori, divisi tra 223.217 uomini e 236.196 donne, in 511 sezioni, mentre per le amministrative sono quasi 25mila. Sei sono i candidati pontini che cercano un posto in Europa: Matteo Adinolfi (Lega), Benedetto Crocco (Partito comunista), Salvatore De Meo (FI), Cristina Iacovacci (Casapound), Gianluca Macone (M5S), Nicola Procaccini (FdI). Per recarsi alle urne, occorre un documento di identità e la tessera elettorale (in caso di smarrimento, si può richiedere agli uffici del Comune, aperti per l’intera durata del voto). Lo spoglio avverrà immediata dopo la chiusura delle urne per le europee, e dal primo pomeriggio di lunedì per le amministrative.