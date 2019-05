Elezioni europee, bene i candidati pontini: Procaccini è dentro, Adinolfi e De Meo sperano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bene i candidati pontini in corsa alle elezioni europee. Quando nella circoscrizione Italia centrale alla conta delle preferenze mancano poco più di 2000 sezioni è inattaccabile il secondo posto nella lista di Fratelli d'Italia di Nicola Procaccini. Il sindaco di Terracina ha oltre 38.000 preferenze, è dietro solo a Giorgia Meloni e stacca di oltre 25.000 consensi il terzo. Alla lista va sicuramente un seggio e la leader lascerà per fare posto proprio a Procaccini.Devono aspettare perché i divari sono più stretti il candidato della Lega, Matteo Adinolfi, e quello di Forza Italia Salvatore De Meo. Adinolfi è quinto con 29.800 preferenze e secondo la percentuale raccolta dal partito di Salvini dovrebbero essere 5 se non 6 i seggi conquistati. Si dovrà aspettare la conta definitiva per vedere se il consigliere comunale di Latina sarà eletto o meno, dato che mancando 2000 sezioni non sono sufficienti i 5000 voti di scarto da chi è sesto e settimo al momento.Discorso analogo per il sindaco di Fondi: De Meo ha 21.000 voti, dietro solo al leader Antonio Tajani, e al momento "stacca" la Mussolini di 10.000 consensi. Ma in questo caso oltre a mancare 2000 sezioni va verificato quanti seggi scatteranno per il partito di Berlusconi. Fosse solo uno - come appare al momento - il presidente uscente del Parlamento europeo sarebbe eletto e gli altri resterebbero fuori.Nulla da fare nel Movimento 5 stelle per Gianluca Macone che si ferma a poco più di 4000 preferenze, ben lontano da chi è in posizione eleggibile. Niente quorum per Partito comunista e Casapound che presentavano in provincia di Latina Benedetto Crocco e Cristina Iacovacci