Elezioni comunali a Terracina, in sette per una poltrona: ecco i candidati sindaco e le liste a sostegno

Sette in corsa per la poltrona da sindaco a Terracina (44.233 abitanti, da censimento 2011) e un esercito di aspiranti consiglieri comunale per un’aula che ne contiene 24. L’appuntamento per l’elezione diretta del primo cittadino e per il rinnovo dell’assise civica, coincidente con il voto per il Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari, è per il 20 e 21 settembre; in caso di ballottaggio si torna alle urne il 4 e il 5 ottobre prossimi. Di seguito i candidati sindaco, in ordine alfabetico, e le rispettive liste a sostegno.

Andrea Bennato, consigliere comunale uscente. La sua candidatura a sindaco è sostenuta da una coalizione formata da due liste: Forza e Coraggio, capeggiata da Alessandro Scarsella, e Gilet Arancioni, capeggiata da Michel Carroccia.

Armando Cittarelli, con trascorsi da assessore e consigliere comunale, è il candidato sindaco da un’unica ista, quella del Partito Democratico. Capolista Daniele Cervelloni, segretario locale dem.

Valentino Giuliani, anche lui consigliere comunale uscente, è il candidato alla carica di primo cittadino della colazione formata da tre liste: Lega, capeggiata da Fulvio Carocci, responsabile locale del partito di Salvini, Forza Italia, che apre l’elenco degli aspiranti consiglieri con Alessandro Ambrifi e Valentino Giuliani Sindaco, il cui capolista è Silviano Altobelli.

Gianfranco Sciscione, presidente uscente del Consiglio comunale, è aspirante sindaco con due liste a suo sostegno. Si tratta di Sciscione Sindaco, il cui capolista è Nicoletta Rossi, e Terracivica, capeggiata da Pietro Antonelli.

Gabriele Subiaco, ingegnere, imprenditore e dirigente d’azienda, è candidato alla carica di primo cittadino con l’unica lista Europa Verde Terracina. Apre l’elenco dei suoi candidati consiglieri Maria Catia Mosa.

Roberta Ludovica Tintari, uscente sindaco facente funzioni, è candidata alla carica di primo cittadino con il sostegno di quattro liste: Fratelli d’Italia, capeggiata da Pierpaolo Marcuzzi, Cambiamo con Toti il cui capolista è Marcello Masci, Uniti e Liberi con Emanuela Zappone in testa e Insieme per Roberta Tintari Sindaco, capeggiata da Michele Accardo.

Piero Vanni, artigiano, titolare d’impresa, è il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle. L’unica lista (fino a poco prima di mezzogiorno non ancora nell’elenco delle certificate pubblicato sulla piattaforma Rousseau) è capeggiata da Barbara Taddei.

