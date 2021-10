Coletta confermato sindaco, domani la festa per la vittoria all'arena del "Cambellotti"

Sabato 23 Ottobre 2021, 13:05

«Latina per tutti, festeggiamo con Damiano». È la manifestazione organizzata dal comitato elettorale del sindaco per domani - domenica 24 ottobre a partire dalle 18. La festa per la conferma a primo cittadino del capoluogo pontino di Damiano Coletta si terrà nell’arena del museo Cambellotti (ingresso via Pio VI) .

Una festa per la vittoria, ottenuta con un recupero da record sull’avversario Vincenzo Zaccheo, al secondo turno. La partecipazione all’iniziativa è libera,ma si entra soltanto se muniti di green pass.