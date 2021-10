Elezioni 2021, Cisterna sceglie il sindaco Qui dalle 15 lo scrutinio in diretta

Lunedì 4 Ottobre 2021, 12:59 - Ultimo aggiornamento: 13:50

Dalle 15 potrete seguire qui in diretta l'andamento dello scrutinio delle elezioni amministrative a Cisterna.

Le modalità di scrutinio

Ecco come si svolgeranno le operazioni nelle 116 sezioni del capoluogo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno.

Uno degli scrutatori, designato con sorteggio, estrae dall'urna una scheda alla volta, la apre e la consegna aperta al presidente.

Il presidente pronuncia ad alta voce il cognome (o il nome e cognome) del candidato alla carica di sindaco votato.

Il presidente pronuncia ad alta voce successivamente la denominazione della lista votata.

Il presidente, se la scheda votata contine voti di preferenza, pronuncia ad alta voce il nome, o il nome e cognome, del candidato o dei candidati alla carica di consigliere.

Se i presidenti seguiranno alla lettera queste indicazioni lo scrutinio procederà con tempi più lunghi di quelli ai quali siamo abituati. Infatti in passato si procedeva con la lettura dei voti espressi ai candidati sindaco e solo successivamente a quelli delle liste e delle preferenze, fonendo così in tempi brevi il risultato dei voti espressi per i sindaci.

I contendenti:

Sono cinque i candidati in corsa

Valentino Mantini

- Movimento Cinque Stelle

- Conosco Cisterna

- Sempre Cisterna

- Psi

- Pd

- Innamorato Melchionna

Pier Luigi Di Cori

- Cisterna e Basta

- Di Cori sindaco

- Lega

- Partito liberale europeo

- Cambiamo con Di Cori

Antonello Merolla

- Udc

- FdI

- Cisterna Comune

- Cisterna Città

- Viviamo Cisterna

- Forza Italia

Laureta Jaku

- Uniti per Cisterna

Angela Coluzzi

- lista Angela Coluzzi