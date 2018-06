Elezioni, calo del 10% dell’affluenza ad Aprilia e Formia

di Raffaella Patricelli

Si conferma affluenza in calo ad Aprilia rispetto al primo turno per queste amministrative. Alle 19 ha votato oggi il 32,16% degli aventi diritto, il 10 giugno scorso alla stessa ora aveva votato il 42,14%. Alle 12 aveva votato il 15,92% degli aventi diritto contro il 19,17 del 10 giugno. Oggi ad Aprilia si sceglierà il sindaco tra Domenico Vulcano e Antonio Terra, sindaco uscente.

A Formia sono al ballottaggio Paola Villa che guida una coalizione civica, contro Pasquale Cardillo Cupo che è a capo di uno schieramento di centrodestra. L’affluenza anche qui è in calo: alle 19 di oggi ha votato il 38,23% mentre al primo turno alla stessa ora aveva votato il 48.19%. Alle 12 aveva votato il 20,31% contro il 24,68% del primo turno alla stessa ora. La Villa ha ottenuto il 8.374 preferenze, pari al 40,07%. Cardillo Cupo ne ha raccolte 7.333 (35,09%).







Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:30



