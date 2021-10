Elezioni, Bilancia confermata sindaca a Priverno: il nuovo consiglio comunale

Martedì 5 Ottobre 2021, 16:25

Con la conferma di Annamaria Bilancia a sindaco di Priverno, è stato eletto anche il nuovo consiglio comunale.

Della maggioranza, con la lista "Ancora per Priverno", fanno parte 11 consiglieri: Onorati Enrica 1077 voti, Vellucci Luigina 953, Ines Antonio 883, Federici Giulio 805, Quattrociocche Sonia 619, Musilli Yuri 327, Antonini Roberto 326, Di Giorgio Alessandro 317, Rossi Vincenzo 313, Cardarelli Loretta 292, Rossi Emilio 256.

In minoranza oltre al sindaco non eletto Ernesto Cesere Desideri entrano, per lista "Agenda Priverno": Di Giorgio Antonio, 577 voti, Fania Rosa Maria 556, Pucci Domenico 406 e Bianchi Antonietta 336