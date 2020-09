Elezioni a Terracina, scrutinate 7 sezioni su 45: testa a testa tra Tintari e Giuliani

E' iniziato alle 9 lo spoglio delle schede per le elezioni amministrative di Terracina. I dati sono ancora parziali. Dopo sei sezioni scrutinate è in testa il sindaco uscente Roberta Tintari (Fratelli d'Italia, Uniti e Liberi, Insieme per Roberta Tintari, Cambiamo con Toti) con il 45,8%, seguita da Valentino Giuliani (Lega, Forza Italia, Valentino Giuliani Sindaco) con il 34,57%. E' un testa a testa tra i due candidati di centrodestra. Staccatissimi tutti gli altri: Armando Cittarelli (Partito Democratico) al momento è al 7,52%; Piero Vanni (Movimento 5 Stelle) al 5,20%; Gianfranco Sciscione (Sciscione Sindaco) al 4%; Gabriele Subiaco (Europa Verde Terracina) al 3,60%.

Ore 13.30

Settima sezione scrutinata, la formice si allarga un altro po: la Tintari è al 45%, Giuliani al 33%. Siamo appena al 14,33% delle schede scrutinate.

Ultimo aggiornamento: 13:36

