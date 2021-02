Elezioni: incontro sul programma tra la delegazione Psi, Lbc e il sindaco Coletta

Incontro alla presenza del sindaco di Latina Damiano Coletta, tra una delegazione del Psi di Latina guidata dal segretario provinciale Antonio Melis e la coordinatrice comunale di Latina bene comune, Elettra Ortu La Barbera. L'incontro si è svolto «in un clima cordiale e di reciproco impegno nel trovare convergenze sulle proposte di programma, avanzate da entrambi i gruppi politici» in vista delle prossime elezioni comunali.

Punto di sintesi il rilancio dell'azione amministrativa per il secondo mandato del sindaco Coletta, «per una visione nuova dell'utilizzo dei servizi a favore dei cittadini e sulla costruzione di una rete di ascolto e progettualitá a partire dalle molte realtà virtuose presenti a Latina, legate all'associazionismo ed ai comitati locali». Le due formazioni politiche che per prime hanno sostenuto fortemente la ricandidatura di Coletta hanno sottolineato il lavoro svolto da tutti per creare le giuste condizioni «per la formazione di quel campo largo, moderato e riformista che è l'espressione piú ampia di cittadini e città civile».

