Elezioni, affluenza in calo nei ballottaggi ad Aprilia e Formia

Aggiornamento delle 23.42

A Formia 53,08% affluenza definitiva, contro il 64,79% della tornata precedente

Aggiornamento delle 23.25

Dato definitivo dell'affluenza ad Aprilia, ha votato il 43,74% degli aventi diritto contro il 56,01% del primo turno. Formia risulta tra i pochi Comuni in Italia che non ha ancora comunicato il dato.



Si conferma affluenza in calo ad Aprilia rispetto al primo turno per queste amministrative. Alle 19 ha votato oggi il 32,16% degli aventi diritto, il 10 giugno scorso alla stessa ora aveva votato il 42,14%. Alle 12 aveva votato il 15,92% degli aventi diritto contro il 19,17 del 10 giugno. Oggi ad Aprilia si sceglierà il sindaco tra Domenico Vulcano e Antonio Terra, sindaco uscente.

A Formia sono al ballottaggio Paola Villa che guida una coalizione civica, contro Pasquale Cardillo Cupo che è a capo di uno schieramento di centrodestra. L’affluenza anche qui è in calo: alle 19 di oggi ha votato il 38,23% mentre al primo turno alla stessa ora aveva votato il 48.19%. Alle 12 aveva votato il 20,31% contro il 24,68% del primo turno alla stessa ora. La Villa ha ottenuto il 8.374 preferenze, pari al 40,07%. Cardillo Cupo ne ha raccolte 7.333 (35,09%).







