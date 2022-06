Elezioni comunali e referendum, l'affluenza alle ore 12 a Latina e provincia

Affluenza bassa anche a Latina e provincia per il voto del referendum. Alle 12 aveva votato solo il 6,3% degli aventi diritto (i dettagli comune per comune)

Più alti i dati per le elezioni amministrative nei 7 comuni pontini, dove l'affluenza è comunque leggeremente in calo rispetto alle precedenti elezioni.

AFFLUENZA AMMINISTRATIVE ORE 12

Oggi si vota dalle ore 7 alle ore 23 per 5 quesiti referendari e per il rinnovo di alcune amministrazioni. Lo scrutinio per i referendum abrogativi seguirà la chiusura dei seggi, quello per la tornata amministrativa inizierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno.

Il corpo elettorale per i 5 quesiti referendari (sulla “legge Severino” per l’incandidabilità dopo condanna, sulla limitazione delle misure cautelari, sulla separazione delle carriere dei magistrati, sulla valutazione dei magistrati da parte dei membri laici dei consigli giudiziari, sulle firme per le candidature al Csm, è di 50.915.402 elettori, di cui 4.735.783 all’estero (rilevazione alla data dell'8 giugno 2022). Cinque i colori delle schede (fac-simile disponibile sul sito del Viminale) che verranno consegnate ai votanti: rossa, arancione, gialla, grigia e verde.