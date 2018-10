Elezione segretario provinciale Pd, Forte: dibattito negato, non partecipiamo al voto

Ultimo aggiornamento: 13:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica il Partito Democratico vota per eleggere il nuovo segretario provinciale ma la minoranza annuncia che non parteciperà. Lo hanno spiegato questa mattina il consigliere regionale Enrico Forte, l'ex sottosegretario Sesa Amici, l'ex deputato Federico Fautilli e la consigliera comunale Nicoletta Zuliani insieme a diversi esponenti storici dem. «Non è stato possibile in questi mesi discutere del tracollo Pd in questa provincia - ha spiegato Forte - si vuole semplicemente sostituire il segretario provinciale dimissionario perché eletto in Regione, ma questo per noi non è accettabile». Forte cita i risultati delle politiche (zero candidati eletti nel collegio) e quelli ancora peggiori delle amminsitrative di Aprilia e di Cisterna «dove abbiamo ottenuto il 6% e il 3,8% grazie a scelte dissennate avendo scelto di appoggiare a Cisterna il candidato di Forza Italia e ad Aprilia di chiuderci al cambiamento».«Ci siamo condannati all'irrilevanza - gli ha fatto eco Sesa Amici - Noi avevamo chiesto di discutere per capire che partito vogliamo e quali alleanze vogliamo sostenere. Eravamo anche pronti a trovare una intesa su un candidato condiviso, ma prima serviva una discussione aperta, ma non ci hanno ascoltato». «Noi chiediamo una assemblea aperta, la definizione di alleanze chiare nel centro sinistra, arrivare a far partecipare quei cittadini che vedono oggi l'avanzata di queste destre nazionaliste come un pericolo vero per il paese e per le comunità» dice Forte.Al momento l'unico nome candidato alla segreteria provinciale sembra restare quello dell'ex senatore Caludio Moscardelli non rieletto alle ultime elezioni politiche che ha però la maggioranza all'interno del partito provinciale. «Ma non vogliamo farne uno scontro sui nomi - aggiunge Sesa Amici - noi vogliamo discutere della natura del partito, delle alleanza perché quelle fatte hanno creato disorientamento in provincia» chiarisce Sesa Amici.