Eletta la giunta della Camera di commercio Latina-Frosinone. Tutti i nomi

Il Consiglio della Camera di Commercio Frosinone Latina ha eletto la nuova Giunta per i prossimi cinque anni. Questa la squadra che accompagnerà il presidente Giovanni Acampora: Luciano Cianfrocca (Federlazio) – Settore trasporti e spedizioni; Guido D’Amico (Confimprese) – Servizi alle imprese; Salvatore Di Cecca (Confcommercio Lazio Sud) – Altri settori; Paolo Marini (Unindustria) – Industria; Cosimo Peduto (Confesercenti) – Commercio; Giovanni Proia (CNA) – Artigianato; Cristina Scappaticci (Coldiretti) – Agricoltura.

Con l’elezione della Giunta è stata completata la procedura di costituzione degli organi dell’Ente camerale che rimarranno in carica per il quinquennio 2020-2025 e che a breve si riuniranno per la programmazione dell’attività per l’anno 2021

«Si apre il primo capitolo di un nuovo libro – commenta il Presidente Acampora - Oggi inizia il lavoro di una squadra che abbiamo voluto altamente qualificata e rappresentativa di tutte le imprese, nella più ampia condivisione con il sistema associativo. Il percorso che ci ha portato a questo risultato non è stato certamente facile, ma è frutto della condivisione d’intenti da parte di tutte le associazioni»

