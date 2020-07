Efficientamento energetico con l'Ecobonus, a Latina si può con Elettra Investimenti: creata 3E Geco srl

Realizzare interventi di efficientamento energetico degli immobili garantendo al cliente finale zero spese con l'utilizzo integrale degli incentivi dell'Ecobonus. E' quanto farà Elettra Investimenti, il gruppo nato nel 2004 a Latina dove ha introdotto e gestisce il car sharing elettrico, e che opera su tutto il territorio nazionale per la produzione di energia elettrica e termica e per l'efficienza energetica, quotato sul mercato Aim di Borsa Italiana. E' stata infatti costituita la 3E Geco srl (acronimo di 3 Elettra – Energy - Efficiency GEneral COntractor) allo scopo di strutturare e gestire il processo finalizzato alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare permettendo ai proprietari degli immobili di beneficiare degli incentivi previsti dal Decreto Rilancio.

“L’obiettivo del nostro progetto è offrire al cliente finale interventi di efficientamento energetico integrati e completi – spiega l'AD di Elettra, Fabio Massimo Bombacci – La nostra proposta si rivolge prima di tutto a ditte edili e impiantistiche che siano interessate a gestire la riqualificazione energetica di abitazioni, condomìni e immobili in genere. In tutti questi casi, Elettra Investimenti diventa General Contractor per operare sia nei confronti dei beneficiari finali che delle ditte appaltatrici con una proposta che prevede il finanziamento integrale del costo degli interventi, la direzione lavori, la certificazione degli interventi con tecnici abilitati, l’assistenza legale, la fornitura del pacchetto elettrico e delle infrastrutture di ricarica, realizzando interventi chiavi in mano”, conclude Bombacci. Un sistema che prevede inoltre il monitoraggio e la gestione energetica secondo il sistema di ultima generazione, in cloud e tramite APP, con la piattaforma Energy Cloud sviluppata da Elettra.

