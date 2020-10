Effetto Covid sul calcio, rinviate le partite di Aprilia e Formia in serie D. Oggi in campo il Latina

Svolgimento del campionato di serie D a singhiozzo per due squadre pontine su tre. Mentre il Latina oggi è impegnato, al Francioni, con la Torres, Aprilia e Insieme Formia resteranno ferme in quanto le loro gare sono state rinviate. L'Aprilia, che una decina di giorni fa aveva trovato un giocatore positivo, aveva già saltato la gara del 18 ottobre con la Matese, deve rinunciare, visto i protocolli della quarantena anche a quella di domenica 25 quando al Quinto Ricci gli uomini di mister Giorgio Galluzzo sarebbero scesi in campo con la Vastese. Il match, valido per la quinta giornata del girone F, è stato rinviato al 18 novembre. Stessa sorte tocca all'incontro Matese-Aprilia che inizialmente era stato spostato al 28 ottobre mentre adesso subisce un ulteriore rinvio ed è stato fissato per mercoledì 4 novembre. Questa mattina, sabato 24 ottobre, tutto il gruppo apriliano si sottoporrà, presso una struttura della Asl, al tampone i cui risultati sono attesi nei prossimi giorni. I giocatori biancocelesti si allenano, per quello che possono, a casa.

Stop forzato anche per l'Insieme Formia, girone G, che salterà la gara interna con la Gladiator. Il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti recita: «Su richiesta inoltrata dalla società Gladiator e tenuto conto del protocollo predisposto dalla Asl competente per causa di forza maggiore la gara Insieme Formia-Gladiator in programma il 25 ottobre e valida per la 5° giornata di andata del campionato di serie D 2020/21, è rinviata a data da destinarsi».

