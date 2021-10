Educazione digitale, corso on line di Poste Italiane con interprete in lingua dei segni

Martedì 26 Ottobre 2021, 11:47

Novità per i webinar di educazione digitale organizzati da Poste Italiane, a titolo gratuito. Nell'appuntamento di domani - 27 ottobre con inizio alle 16 - sarà utilizzato i un interprete in grado di veicolare i contenuti della sessione didattica sulle nove tecnologie e sul digitale esprimendosi nella Lingua italiana dei segni (Lis).

«Con questa iniziativa - si legge in una nota - l’Azienda intende proseguire con l’obiettivo di favorire una sempre più ampia inclusività fornendo la possibilità di fruizione di servizi e iniziative finalizzate ad ampliare le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità quali, come in questa occasione, la “rivoluzione” tecnologica e digitale».

A Latina e provincia sono già molte le richieste di adesione pervenute ma per conoscere le modalità di partecipazione o prenotarsi all’iniziativa è ancora possibile rivolgendosi agli 87 uffici postali provinciali presso i quali iscriversi attraverso il link o il QRCode dedicati.

«Durante la sessione della durata di un’ora circa, il relatore, affiancato dall’interprete della lingua dei segni, utilizzando un linguaggio chiaro e facilmente comprensibile, metterà a disposizione dei partecipanti le proprie conoscenze per permettere di sfruttare le opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica e digitale come rimanere in contatto con parenti e amici anche lontani attraverso chat e videochiamate, gestire il proprio denaro direttamente dal palmo della mano attraverso il proprio smartphone, acquistare prodotti in ogni angolo del mondo e riceverli dove e quando si vuole oppure scoprire come alcuni oggetti di uso quotidiano siano in grado di assolvere funzioni diverse e di comunicare tra loro. Verranno inoltre forniti spunti utili sul tema della sicurezza».