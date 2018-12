Educazione alla cittadinanza, termina la raccolta firme. Ad Aprilia la consegna all'Anci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si conclude la raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare che punta a introdurre l'ora di "educazione alla cittadinanza" nelle scuole.Venerdì 14 dicembre alle 15 presso l’Istituto Comprensivo “Arturo Toscanini” di via Amburgo, ad Aprilia, alla presenza del sindaco di Albano e presidente dell’Anci Lazio, Nicola Marini, e del sindaco Antonio Terra, termina la raccolta e le firme vengono consegnate. La proposta è nota come "dei sindaci" e punta a «introdurre l'ora di educazione alla cittadinanza, come materia curricolare, nelle scuole di ogni ordine e grado per formare i cittadini al senso di responsabilità e al rispetto reciproco, promuovere lo sviluppo civico e il valore della memoria attraverso lo studio della Costituzione, dei diritti umani e degli elementi di educazione alla legalità, educazione ambientale, educazione digitale ed educazione alimentare».«Consegneremo al presidente – commenta Omar Ruberti, capogruppo della Lista Civica “Antonio Terra Sindaco” – le sottoscrizioni raccolte in questi mesi nella nostra città. È stato molto incoraggiante, specie in questo momento storico, ritrovarsi intorno alla Carta e ai suoi principi fondamentali, ma soprattutto convergere sull’esigenza di individuare nuovi strumenti per promuoverla, in particolare tra le giovani generazioni».I cittadini possono ancora firmare la proposta di legge presso la casa Comunale o intervenendo all’iniziativa. Per firmare è sufficiente presentare un documento d’identità valido.