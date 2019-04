Edilizia residenziale pubblica, Ater Latina delibera le procedure per 78 nuovi alloggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un investimento di 11 milioni 600.000 euro per 78 nuovi alloggi a Latina, Pontinia, Cori e Itri. L'Ater - azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica - ha dato il via libera alle procedure per le gare che porteranno appunto all'investimento previsto. «Un impegno importante per i risvolti sociali e di risposta abitativa ma anche come contributo alla ripresa dell'edilizia settore chiave dell'economia pontina e da anni in fase recessiva - spiegano dall'Ater - Di questi interventi tre partiranno già nell'anno in corso». La procedura è stata attivata con deliberazione dal commissario straordinario Dario Roncon.Nel provvedimento si sottolinea la necessità di questi interventi, in ragione della «elevata tensione abitativa»«Dopo la consegna degli 89 alloggi di Aprilia - spiega Dario Roncon -, avvenuta due anni fa, è stata nostra intenzione riprendere l'attività di incremento dell'offerta abitativa, riattivando finanziamenti regionali già in essere, anche grazie alle sinergie messe in campo con l'assessorato di Massimiliano Valeriani. Il tutto a fronte dei limiti gestionali dovuti alle carenze nella pianta organica e ad una tariffazione dell'edilizia residenziale pubblica con canoni anacronistici, la Regione, comunque, si è impegnata concretamente per una riforma organica di questo aspetto con l'obiettivo di manutenere e gestire il patrimonio gestito».