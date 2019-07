Edifici vecchi e pericolosi, blitz delle forze dell'ordine in via della Grotta a Priverno

Vigili del fuoco di Latina, polizia locale di Priverno e personale dell’Ufficio tecnico comunale, nella tarda mattinata di oggi (martedì 9 luglio) hanno provveduto a verificare lungo la transitatissima via della Grotta, alcuni immobili vetusti, non abitati, per constatarne la pericolosità.



Sembra che gli edifici, vecchi e abbandonati, abbiano anche problemi di stabilità. Al termine del blitz l'intera area, prospiciente uno degli immobili è stata interdetta al passaggio pedonale in attesa di ulteriori accertamenti di staticità.