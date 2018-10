Ecosistema urbano, Latina perde sei posizioni nell'indagine di Legambiente: ora è al 95° posto

Latina precipita nella classifica di Legambiente, Ecosistema urbano 2018. Il capoluogo pontino perde sei posizioni e si ritrova al 95° posto sui 104 capoluoghi di provincia del nostro Paese.

Latina eccelle per l'assenza di inquinamento atmosferico (seconda in Italia per presenza di Ozono e quarantesima per concentrazioni di No2, il biossido di azoto, e quaranteseiesima per concentrazione di polveri sottili), ma paga, secondo Legambiente, per perdite idriche e capacità di depurazione (malgrado sia 22a per consumi idrici domestici, si ritrova 93a per dispersione idrica e addirittura 97a per capactà di depurazione). © RIPRODUZIONE RISERVATA