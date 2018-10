Economia del mare, a Sabaudia e Gaeta dal 25 al 27 ottobre la IV Giornata Nazionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In Italia sono 194.516 le imprese che operano nell'economia del mare con una forza lavoro di circa 880mila addetti. Liguria, Sardegna e Lazio sono le regioni con le migliori performance nell'ambito della 'blue economy', mentresolo a Latina sono presenti 3.651 aziende del settore. Sono alcuni dati del "VII Rapporto sull'economia del mare", anticipati oggi a Latina nel corso della conferenza stampa di presentazione della IV Giornata Nazionale sull'Economia del Mare, organizzata dalla Camera di Commercio di Latina, incollaborazione con Unioncamere Nazionale, in programma dal 25 al 27 ottobre prossimi a Sabaudia e Gaeta. Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, il commissario straordinario della CCIAA, Mauro Zappia, il comandante del gruppo sportivo IV nucleo delle Fiamme Gialle,maggiore Enzo Di Capua e il comandante della Marina Militare di Sabaudia, capitano di fregata Sergio Lamanna. I dati completi del Rapporto saranno illustrati e commentati il 25 ottobre a Sabaudia, dopo l'inaugurazione dei lavori, alla presenza di esperti ed esponenti del mondo delle università.Sono previsti workshop dedicati al turismo, al settore croceristico, all'ambiente, allo sport, alla pesca e allo sviluppo delle aree marittime, incontri di business tra aziende straniere e italiane della meccanica e metalmeccanica del territorio per promuovere il processo di internazionalizzazionedelle imprese.«Tra le novità di quest'edizione - commenta Mauro Zappia - oltre alla sede tradizionale di Gaeta, abbiamo incluso anche Sabaudia, dove nel 2020 si svolgerà una tappa della coppa del mondo di canottaggio. Inoltre, il nostro format, già apprezzato da Genova, sarà presentato a New York dall'assessore allo sviluppo economico del capoluogo ligure, Giancarlo Vinacci». La manifestazione si svolge in collaborazione, tra gli altri,con Unioncamere nazionale ed Unioncamere Lazio, Comuni di Gaetae Sabaudia, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, Coni, Unione Stampa Sportiva Italiana, Assonat e Lega Navale.