E' ufficiale: è Domenico Cavaccini il nuovo libero della Top Volley Latina

Domenico Cavaccini, 32 anni, di Battipaglia (Salerno), un metro e 87, è il nuovo libero della Top Volley Latina. La società ha annunciato ieri il primo ingaggio ufficiale della stagione, confermando una delle anticipazioni dei giorni scorsi.Nelle ultime tre stagioni Cavaccini ha giocato con Castellana Grotte, guadagnando tre anni fa la promozione in Superlega, mentre nella passata stagione il team pugliese è retrocesso nella serie cadetta.“Ma lui - ha commentato coah Lorenzo Tubertini - ha dimostrato di poter giocare a discreti livelli in Superlega. Lo abbiamo tenuto d’occhio da tempo - ha aggiunto il tecnico modenese - e ci sembra un giocatore di esperienza, bravo in difesa, con buone capacità sulla battuta flot e discrete su quella in salto. Un atleta che potrà darci una grossa mano”.“Sono un grintoso e felice che la Top Volley mi abbia considerato come prima scelta - ha commentato il nuovo arrivato - Latina è una squadra con una attività lunga 48 anni e da 18 ininterrottamente in A1. Ho parlato a lungo con il coach, mi è sembrato meticoloso e attento. Questo atteggiamento mi piace particolarmente perché io mi definisco un animale da palestra e mi applico parecchio - continua il libero campano - la grinta è una mia caratteristica e un mio atteggiamento sul campo. Il mio idolo? Serginho, il libero del Brasile che ha vinto le ultime Olimpiadi. Lui ha tutto, mi fa emozionare, è un comandante, un condottiero, in un certo senso e con le dovute proporzioni, mi sento abbastanza simile a lui per il fatto che sono anche io longilineo e veloce con i piedi. Ma lui ovviamente è un fenomeno. Sono pronto a mettermi a disposizione e a dare il mio contributo”.Comincia quindi a riempirsi il tabellone del volley mercato anche per la Top Volley. Cavaccini si aggiunge al centrale Andrea Rossi. Ora si attendono le conferme delle altre anticipazioni pubblicate nei giorni scorsi. Il primo è il regista Daniele Sottile, a Latina da dieci anni. A lui dovrebbero aggiungersi lo schiacciatore tedesco Moritz Karlitzek, 22 anni di Francoforte, l’opposto francese Jean Patry, 22 anni, due metri e 7 centimetri di altezza, e il centrale, Arthur Szwarc 22enne, di nazionalità canadese.