E-sport, il 30 agosto maxi torneo di Clash Royale in piazza del popolo a Latina

di Giuseppe Baratta

C’è una realtà “sportiva” con la quale, prima o poi, tutti dovremo iniziare a fare i conti. Gli eSport, oppure sport elettronici per dirla in italiano, sono giochi a livello competitivo organizzato e professionistico: videogiochi che spesso vedono impegnati gli specialisti in modalità “multigiocatore” con tanto di arbitri e commentatori. Giovedì prossimo gli eSport saranno protagonisti presso la libreria La Feltrinelli di Latina con un evento dedicato al Clash Royale, un titolo del 2012 che attualmente risulta essere uno dei più praticati a livello globale: in questo gioco i partecipanti dovranno sviluppare un villaggio, edificare strutture, incrementare la propria bacheca di trofei raggiungendo di volta in volta gli obiettivi ma non mancano le guerre tra clan e tutto è gestito da una gerarchia con tanto di capi anziani. Quello che si vedrà a Latina presso La Feltrinelli è organizzato in collaborazione con la community Rhemoraz eSport .

TRE TORNEI

Ci sono 400 carte del gioco in palio e i partecipanti ai tre tornei si dovranno confrontare davanti a un pubblico di curiosi. Il primo e secondo torneo saranno aperti a 200 partecipanti (alle 16 e alle 17.45). I migliori 15 delle due tornate parteciperanno alla finale (alle 19). Al vincitore andranno 2.000 carte del gioco. La partecipazione è libera ma bisognerà registrarsi all’esterno della libreria. "E' un modo per far capire che si può giocare con lo smartphone anche tutti insieme - commenta il direttore della Feltrinelli, Massimo Bortoletto - ma anche un modo di richiamare latinensi e non nel cuore della città all'interno della zona a traffico limitato".

LE CURIOSITA’

Nello specifico, Clash Royale prevede l’utilizzo di smartphone di tipo Ios (gli iPhone per capirci) e i giocatori si dovranno confrontare installando un applicazione e poi collegandosi al server dedicato all’evento. Tutto intorno il pubblico potrà seguire e tifare per il proprio beniamino.



Luned├Č 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA