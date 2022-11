E' morto a Latina Giorgio Alessandrini, sindacato in lutto

È morto a Latina, dove risiedeva, Giorgio Alessandrini, sindacalista e per tanti anni dirigente nazionale della Cisl. «Ci ha lasciati Giorgio Alessandrini già segretario confederale della Cisl. Una vita intera spesa con impegno, passione e competenza per il progresso del mondo del lavoro. Siamo vicini alla sua famiglia con affetto e partecipazione in questo momento di grande dolore», sottolinea il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra ricordando

la figura del sindacalista.



Alessandrini era nato a Roma il 9 aprile 1938, professore d'Italiano e latino, ha guidato dal 1978 al 1985 il Sism Cisl e la Federazione

Scuola, Università e Ricerca. Successivamente è stato segretario

confederale della Cisl dal 1985 al 1993 dove si è occupato di

politiche sociali. Aveva poi ricoperto anche la carica di segretario

generale della Cisl sanità fino a gennaio 1997. Componente

dell'Esecutivo dell'Isp, Sindacato Internazionale dei Servizi

Pubblici, Alessandrini è stato anche più volte Consigliere del Cnel,

direttore editoriale di Conquiste del Lavoro e componente di varie



commissioni di studio e ricerca.

«Giorgio Alessandrini ci ha lasciati - ha scritto invece la Cisl Latina sulla sua pagina Fb - un pezzo della storia della Cisl, più volte segretario nazionale, della Scuola, della Sanità’, incarichi di rilievo. Fu segretario confederale con Marini, D’Antoni. Resto’ in via Po’ fino all’elezione di Annamaria Furlan. Fu membro per anni del CNEL dove era rispettato da tutti».

«Ho avuto il piacere di conoscerlo e confrontarmi in questi ultimi anni più volte - scrive il segretario Cisl, Roberto Cecere - sono stato da lui a metà settembre. Mi giunse una sua telefonata e capii che mi voleva vedere, lasciai tutto e andai a casa, cominciò a parlare di tante cose, sempre della nostra amata Cisl era preoccupato dei mutamenti in corso, della politica. Come sempre un’analisi puntuale precisa sugli assetti attuali. Mi resterà per sempre la lezione del professor Giorgio Alessandrini fondatore del sindacato scuola della Cisl, un grande sindacalista. Ciao Giorgio».