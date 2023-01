E' morta a 84 anni Fiorella Battaglia, San Felice Circeo in lutto

Si è spenta lunedì, all’età di 84 anni, Fiorella Battaglia, storica albergatrice di San Felice Circeo. «Donna energica e lungimirante, è stata una profonda amante del Circeo, sempre in prima linea per lo sviluppo e la promozione del territorio» la ricordano dal Comune.

Tante le iniziative ideate dalla titolare del Punta Rossa con l’associazione “Triangolo Azzurro”, di cui Fiorella Battaglia è stata prima presidente, e attraverso la quale, negli anni Novanta, erano state messe in rete le realtà di San Felice Circeo, Sabaudia e le Isole Ponziane, creando una stretta sinergia tra operatori turistici e commercianti. «Una promozione territoriale a 360 gradi e fortemente innovativa, tanto che il progetto, ideato con il contributo di Rosalba Marzella e Maria Luisa Iodice, fu “esportato” alla Bit di Milano».





«A nome dell’amministrazione comunale – dice la sindaca di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo – esprimo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari per la scomparsa di Fiorella Battaglia, persona lungimirante che ha contribuito alla crescita turistica del nostro territorio. La sinergia territoriale di cui si fece promotrice, riunendo persone che hanno sempre avuto a cuore questo paese, è oggi più che mai una necessità e faremo tesoro delle sue idee».I funerali di Fiorella Battaglia verranno celebrati mercoledì 25 gennaio alle ore 15 nella chiesa di S. Felice Martire, nel centro storico della cittadina pontina.