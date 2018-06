È Fernando Magnafico il nuovo sindaco: Lenola torna al centrodestra

di Barbara Savodini

LENOLA - Sembrava una sfida all'ultimo voto è invece ha vinto con il 60,20 per cento e uno scarto di 573 voti: è Fernando Magnafico il nuovo sindaco di Lenola. Dopo essere stato per cinque anni il più combattivo esponente della minoranza, il candidato scelto dalla coalizione di centrodestra ha sconfitto il primo cittadino uscente Andrea Antogiovanni ed è pronto a riportare le periferie al centro delle politiche cittadine le periferie, a contrastare la fuga di giovani dalla località collinare e a riprogettare completamente la gestione dell'urbanistica e dei servizi sociali.



Grande festa nel cuore della notte e pioggia di congratulazioni su Facebook con messaggi che sono arrivati persino dalla comunità lenolese in Australia. «È la nostra vittoria, la vittoria di “Insieme per Lenola”» – è stato il commento del neo eletto sindaco festeggiato dai cittadini al point con cori, applausi e brindisi. Fernando Magnafico ha poi baciato il suo portafortuna.

