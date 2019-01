E' di scena al Teatro Comunale di Priverno " Mozart Mc hi Energy"

Non si è ancora esaurito a Priverno il nutrito cartellone teatrale degli spettacoli invernali messi in scena a cura dei registi Titta Ceccano e Julia Borrelli che comprende anche la seguitissima rassegna pomeridiana dedicata alle famiglie.



Sarà in scena domenica 13 (ore 17,30) presso il Teatro comunale "Mozart Mc hi Energy", un distillato tra comicità e mondi musicali diversi come quello del rapper di periferia "Chipolla" e quello evocato dell'icona Wolfang Amadeus Mozart, che - spiegano gli organizzatori - si sfidano e si fronteggiano per invogliare il giovane pubblico a giocare con il linguaggio musicale. Gli interpreti saranno Gloria Sapio, Maurizio Repetto e Andrea Cauduro della compagnia teatrale "Settimo cielo". (Informazioni al 3286115020)