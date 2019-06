​È Dennis Trifanovs il vincitore di "Gaeta Passion Flair Competition"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il lettoneil vincitore di " Gaeta Passion Flair Competition ", la sfida internazionale di barman acrobatico che si è tenuta il 19 e 20 giugno in Piazza Conca.Dato tra i favoriti sin dalle qualificazioni, il bartender più quotato delle Repubbliche Baltiche ha portato a casa una meritatissima vittoria con un distacco dal secondo e terzo classificato di ben 27 punti.Medaglia d'argento per l', vincitore della precedente edizione nel 2017 e autore di una bellissima gara ritenuta dai giudici della Flair Venture originale e mediamente difficile per quanto riguarda l'esecuzione., invece, perche si è fatto notare con le sue acrobazie a ritmo di musica sporcate da pochissime sbavature (appena 8 punti di penalizzazione). Il punteggio di 217,17, alla fine, è valso al bartender di "Studio Bar" un'ottima medaglia di bronzo.Se il miglior barman acrobatico dell'anno è Dennis Trifanovs, il primo premio della sezione mixology è andato invece a un pontino. È stato infatti l’itrano Vittorio Manganiello a conquistare il favore della giuria.«Ogni anno è una grande emozione - ha commentato Santillo - il livello è stato altissimo ma sono contento anche di aver visto in azione tante nuove promesse del settore. Naturalmente la soddisfazione più grande ogni volta è quella di riaccendere i riflettori sul bartending, una disciplina affascinante ma ancora poco conosciuta».